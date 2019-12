Il finale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker somiglia a quello di Avengers: Endgame?

Star Wars e Marvel Cinematic Universe sono entrambi parte (e che parte!) dell'immenso roster di proprietà Disney, dunque non è un sacrilegio pensare che qualcuno dalle parti di Lucasfilm possa, di tanto in tanto, alzare il telefono per chiedere a Kevin Feige di prendere in prestito qualche momento della sua creatura (o viceversa, s'intende).

L'ipotesi è sorta nel momento in cui molti fan hanno esternato sui social le loro perplessità riguardo una palese somiglianza tra uno dei momenti finali di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker e la sequenza topica di Avengers: Endgame.

Sì, perché quando Rey ha sconfitto l'Imperatore al grido di "Io sono tutti gli Jedi" a più di uno spettatore presente in sala è tornato in mente l'epico "Io sono Iron Man" con cui Tony Stark anticipava il suo schiocco di dita e la definitiva sconfitta di Thanos.

Twitter, Facebook e simili pullulano di immagini e meme che ironizzano sulla cosa, mentre nessun commento alla questione è ancora arrivato da produzione, registi e attori coinvolti. I fan comunque hanno anche altro a cui pensare, ad esempio gli spettatori molesti: qualcuno, infatti, ha perso la pazienza ed ha dato di matto durante la proiezione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker a causa di qualche comportamento decisamente fastidioso. Anche Natalie Portman, intanto, ha celebrato l'uscita di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.