Il finale di Seven di David Fincher è un errore!

Chi ha visto un capolavoro come Seven sa benissimo quanto è impattante il suo finale, ma se vi dicessimo che è nato praticamente per errore e non sarebbe dovuto essere quello? Ora vi raccontiamo l'aneddoto sul film.

A rivelarlo è stato proprio David Fincher, il regista di Seven, che ha parlato di quando ha ricevuto la sceneggiatura del film scritta da Andrew Kevin Walker. Mentre la leggeva se n'è innamorato e arrivato sul finale era scioccato perché non poteva credere che fosse così brutale e spietato.

A quel punto ha chiamato subito il suo agente dicendogli "questo finale con la scatola è incredibile" e l'agente per tutta risposta gli fa "ah no scusa ti ho mandato la versione sbagliata". Seven infatti come quasi ogni sceneggiatura aveva diverse versioni dopo la prima stesura, che era proprio quella con il finale che abbiamo tutti visto al cinema.

Ce n'erano ben undici di versioni per Seven ma David Fincher voleva fare assolutamente quella, mentre il suo agente gli aveva detto che la produzione aveva spinto per altri finali proprio per non girare quello che il regista aveva letto.

Fortunatamente sia David Fincher ma anche Brad Pitt si sono battuti per quel finale e Seven è arrivato al cinema così come lo conosciamo, ma se l'agente di David Fincher non gli avesse mandato per errore quella stesura chissà che film avremmo visto. E infatti la reazione del pubblico al finale di Seven lasciò basiti proprio Brad Pitt e David Fincher.

E voi la sapevate questa? Vi è piaciuto il finale del film? Ditecelo nei commenti, noi vi lasciamo a David Fincher al lavoro per la versione 4K di Seven.