Il finale di Infinity War ha causato alcuni cambiamenti in Spider-Man: Far From Home

Vi abbiamo mostrato l'incontro fra Mysterio e Spider-Man nella clip di Spider-Man: Far From Home in esclusiva per Everyeye, e dopo il piccolo assaggio al prossimo film Marvel Cinematic Universe vogliamo per un attimo il nostro sguardo al passato.

Nello specifico, in una recente intervista promozionale, gli sceneggiatori del film Chris McKenna ed Eric Sommers hanno spiegato come il finale di Avengers: Infinity War li abbia talmente sconvolti da spingerli a cambiare alcuni dettagli di Far From Home.

Nelle parole dei due sceneggiatori:

"Sapevamo tutti che sarebbe stato grandioso, ma il fatto è stato che la fine di Infinity War ci ha davvero scosso. E' stato un momento incredibilmente emozionante e devastante. Durante la produzione del film ci vengono raccontati tutti i punti fondamentali delle trame dei film che usciranno prima, tipo: 'In Infinity War accadrà questo, in Endgame quest'altro', cose così. Ma non leggiamo le sceneggiature complete, non abbiamo neanche visto Endgame in anteprima, lo abbiamo visto al cinema. Però in questo modo sapevamo che, dovendo uscire da Infinity War, ci sarebbe stato un conto emotivo da pagare. Quel momento emozionante, la morte di Peter, sapevamo che sarebbe accaduto il contrario in Endgame, che la tristezza sarebbe diventata esaltazione per il suo ritorno. Ma allo stesso tempo ci ha dato qualcosa con la quale confrontarci. Ci siamo detti che dopo quegli eventi Peter avrebbe voluto solo divertirsi".

Spider-Man: Far From Home arriverà in Italia dal prossimo 10 luglio. Per altri approfondimenti, recuperate il nostro Everycult su Infinity War.