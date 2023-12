Il finale di Il Cavaliere Oscuro - Il ritorno spiegato da Christian Bale

Tutti ci ricordiamo il finale di Il Cavaliere Oscuro - Il ritorno, ultimo film della trilogia di Batman di Christopher Nolan. E se fosse proprio Christian Bale a spiegarvi la sua visione di come termina la trilogia? Ve lo raccontiamo.

Alfred che beve il suo Fernet in un bar a Firenze. Lo sguardo con Bruce che è anche lui lì assieme a Selina, dopo aver finto la propria morte. Verità o solo un sogno dello stesso Alfred? Ne ha parlato proprio Christian Bale durante un'intervista, al quale è stato chiesto proprio se secondo lui quella era l'immaginazione del maggiordomo oppure no.

La domanda per Christian Bale aggiungeva anche il dubbio se Alfred si fosse avvicinato oppure no al suo tavolo. L'attore ha confermato che secondo lui Alfred era solo felice di vederlo con Selina e non si è avvicinato al loro tavolo.

Ma soprattutto quando un finale è dubbio a Christian Bale piace dire che è quello che il pubblico pensa che sia, lasciando a ognuno di noi l'interpretazione di quello che ha visto.

Secondo l'interprete di Batman comunque il finale di Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno non era un sogno ma è accaduto veramente, e Bruce Wayne era solo contento di essere libero dell'onore e dell'onere di essere Batman.

E voi siete d'accordo con Christian Bale oppure no? Diteci la vostra nei commenti qua sotto, sapevate che Cillian Murphy non ha letto la sceneggiatura di Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno? E se volete ecco a chi si è ispirato Tom Hardy per il suo Bane in Batman.