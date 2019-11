Il finale di Avengers: Infinity War non è un cliffhanger, secondo Kevin Feige

Nonostante le voci, i film già annunciati e una seconda parte in arrivo l'anno dopo, lo scioccante finale di Avengers: Infinity War aveva lasciato gli spettatori di stucco: d'altronde non si vede tutti i giorni una sconfitta così clamorosa da parte dei protagonisti all'interno di un film di supereroi.

Come un finale di stagione o un episodio particolarmente importante di una serie tv, per molti il film diretto dai Fratelli Russo si è concluso come un vero e proprio cliffhanger che ha lasciato il pubblico in sala col fiato sospeso. Ma non secondo il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige.

"Una delle ragioni per cui non consideriamo la fine di Infinity War un cliffhanger è che il finale non riguarda la scomparsa degli eroi" dice Feige all'interno dell'artbook della pellicola. "La fine del film è Thanos che si trova in un luogo sorprendentemente idilliaco e fa esattamente ciò che ha detto che avrebbe fatto: riposarsi e guardare un universo grato. Ha avuto successo, e questo è il finale del film. Gli Avengers proveranno a fermarlo. Forse. Proveranno. Ma non hanno avuto molta fortuna in precedenza, e non credo che lui sia preoccupato di cosa accadrà."

Le dichiarazioni di Feige confermando dunque quanto già affermato da Stephen McFeely e Christopher Markus, gli sceneggiatori di Infinity War ed Endgame, che in passato avevano posto l'accento proprio sulla prospettiva di Thanos per interpretare il finale del film.

Restando in casa MCU, l'inizio di dicembre potrebbe essere il periodo buono per l'arrivo del primo trailer di Black Widow. Per altri approfondimenti vi rimandiamo invece alla nostra recensione di Infinity War.