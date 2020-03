Un finale alternativo di Bloodshot cambia la sorte del nemico del cinecomic con Vin Diesel

A causa della Pandemia di Coronavirus e alla conseguente chiusura di tutti i cinema dei paesi più duramente colpiti, il Bloodshot di David S.F. Wilson con protagonista l'amatissimo Vin Diesel (Fast & Furious, xXx) è sbarcato anche in Italia direct to video, in affitto digitale su piattaforma come Chili o AppleTv.

Di Bloodshot abbiamo parlato nella nostra recensione qualche giorno fa, ma oggi torniamo ad occuparci del cinecomic tratto dall'Universo Valiant grazie a dei contenuti speciali direttamente diffusi nella copia d'affitto, e più nello specifico di un finale alternativo dedicato a uno dei cattivi del film, il Jimmy Dalton interpretato da Sam Heughan (Outlander), il villain più fisico e pericolo della trasposizione.



Nel taglio finale del film, Ray Garrison torna alla torre dalla RST per disabilitare il programma Bloodshot e incontro e si scontra proprio con Dalton, che alla fine sconfigge in uno scontro in verticale lungo la tromba esterna degli ascensori, scaraventandolo al suolo con un pugno alla massima potenza. Nel finale alternativo il set gigante è sostituito da uno scontro più piccolo e sicuro e si svolge solo nell'area di addestramento della RST, al massimo arrivando fino in piscina.



Caduti nell'acqua della piscina sotto i colpi di Dalton, i naniti di Ray distruggono gli impianti robotici del nemico, incluse le sue gambe, il che non permette da Jimmy di nuotare e reggersi a galla e muore annegato, spinto in fondo dalla potenza di Bloodshot.



Lo avete visto il film? Di lasciamo ai primi 9 minuti di Bloodshot.