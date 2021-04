Final Fantasy 7: Advent Children, Sony annuncia la versione rimasterizzata in 4K UHD

Sony Picture Home Entertainment ha annunciato l'uscita della versione rimasterizzata in 4K Ultra HD di Final Fantasy 7: Advent Children, il film in computer grafica uscito nel 2005 e diretto da Tetsuya Nomura e Takeshi Nozue.

La nuova versione del film che narra le vicende successive agli avvenimenti di Final Fantasy 7 sarà compatibile con HDR10 e offrirà tracce audio in Dolby Atmos e 5.1 in inglese e giapponese. Advent Children Complete includerà diversi extra in un Blu-ray aggiuntivo, tra cui l'OVA basato sul romanzo On the Way to a Smile.

Final Fantasy 7: Advent Children Complete era già uscito in formato HD nel 2009. Rispetto all'originale questa versione include 25 minuti di scene extra con modifiche ai dialoghi preesistenti, sottotitoli in italiano basati sulle traduzioni degli episodi della Compilation of Final Fantasy 7, l'Episodio di Denzel e un trailer di Final Fantasy XIII. Il nuovo Blue-ray in 4K offrirà gli stessi contenuti e uscirà l'8 giugno 2021.

Intanto sul fronte dei videogiochi, Square Enix si avvicina all'uscita di Final Fantasy 7 Remake Integrade, la versione next-gen del gioco pensata appositamente per sfruttare il vantaggi dell'hardware di PlayStation 5.