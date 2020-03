Final Destination: il copione originale del cult horror era molto più sconvolgente

Il primo Final Destination è diventato con gli anni un vero e proprio cult del genere horror, oltre ad essere riuscito a generare ben quattro sequel, ma il suo creatore, Jeffrey Reddick, ha recentemente rivelato che lo script originale era molto più sconvolgente.

Stando alle parole di Reddick, i personaggi principali del primo film, che sopravvivevano a una morte certa grazie alla preveggenza del protagonista che riusciva a far scendere dall'aereo sul quale erano in partenza se stesso e alcuni amici (per poi osservare l'aereo esplodere subito dopo il decollo), nella versione originale del copione sarebbero dovuti impazzire tutti quanti prima di suicidarsi alla fine. Quello che è certo è che se questa versione fosse approdata al cinema, sarebbe stata di gran lunga più disturbante psicologicamente per il pubblico che avrebbe assistito così alla violenta ramificazione delle conseguenze del sopravvivere a un disastro, e di sicuro avrebbe cambiato le sorti della serie.

"Penso che il cambiamento più grande e intelligente del mio script iniziale fatto da James [Wong] e Glen [Morgan] fu il loro arrivare con lo scenario simile alla trappola di morte di Rube Goldberg", ha dichiarato Reddick a Consequence of Sound. "Nella mia versione, da quando la morte è entrata in campo e ha sconvolto l'esistenza la prima volta, non poteva semplicemente uccidere le persone. Ma di base faceva emergere le loro più violente paure e li portava al suicidio". Lo sceneggiatore ha poi continuato dicendo che le morti che si vedono nel film finito sono simili a quelle scritte sul suo copione, ma il film vedeva queste realizzate in complessi scenari, che vedeva i protagonisti predestinati.

"Nella mia versione, il miglior amico di Alex, Tod, si impiccava in garage. Era il figlio del prete e gli aveva rubato delle cose. Quando lo chiamava dal telefono della macchina per scusarsi, questi tornava, apriva il garage e lo trovava impiccato".

Poi sui cambiamenti maggiori: "Avevo scritto di una sorella che riusciva a scendere dall'aereo e di una che invece rimaneva a bordo, [che poi furono modificate in Tod e suo fratello]. La sorella che moriva era la classica studentessa prima della classe. L'altra era quella che si metteva sempre nei guai. La sorella iniziava a perseguitarla, quindi iniziava a vestirsi come lei, e a comportarsi come lei. Quando non riusciva più a esserlo, si dava fuoco".

Reddick ha quindi concluso: "C'era anche un altro personaggio che tentava il suicidio ancora prima dell'incidente aereo. Iniziava a essere perseguitata da tutte le persone che erano morte prima di lei. E finiva per suicidarsi anche lei".

Un nuovo capitolo del franchise sarebbe in lavorazione, si tratterebbe del sesto film.