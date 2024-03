Final Destination 6, svelato il titolo e il cast del nuovo film della saga

In queste ore sono emersi i primi dettagli sul nuovo film di Final Destination, famosa saga cinematografica horror che si prepara a tornare sul grande schermo con un nuovo capitolo prodotto da New Line Cinema.

Intitolato ufficialmente Final Destination: Bloodlines, il film avrà per protagonisti Brec Bassinger, che ha recitato nella serie DC Stargirl della CW, l'attore di Chucky Teo Briones e l'attrice teatrale di Dear Evan Hansen Kaitlyn Santa Juana, con le riprese appena iniziate a Vancouver. Nella lista del cast figurano anche la star di The 100 Richard Harmon, l'attrice di Gotham Knights Anna Lore e Owen Patrick Joyner, una delle star della serie Netflix Julie and the Phantoms.

Il film è diretto da Zach Lipovsky e Adam B. Stein, il duo dietro Freaks, mentre il regista di Spider-Man: No Way Home Jon Watts è il produttore insieme a Dianne McGunigle (Cop Car, sempre di Watts) e ai produttori di lunga data di Final Destination, Craig Perry e Sheila Hanahan Taylor. I dettagli della trama sono nascosti, ma chiaramente tutti i film della saga ruotano intorno ad una premessa: un personaggio ha una premonizione di un evento orribile e mortale, riesce ad evitarla salvando sé stesso e i suoi amici ma il destino torna a chiedere il conto tramite La Morte, personificata come forza invisibile ma inarrestabile.

Il primo Final Destination, con Devon Sawa e Ali Larter, è uscito nel 2000, e ha incassato 112 milioni di dollari in tutto il mondo da un budget di 23 milioni di dollari. Con gli altri quattro episodi fino al 2011, la saga ha guadagnato un totale di 700 milioni di dollari a livello globale.

Final Destination: Bloodlines sarà il primo nuovo capitolo da allora e uscirà nel 2025, in occasione del 25° anniversario dell'originale.

