Final Destination 6, il nuovo film della saga avrà a che fare con i primi soccorritori

L'anno scorso è stato annunciato un nuovo film di Final Destination, saga horror divenuta un cult nella quale un gruppo di protagonisti deve ciclicamente cercare di sopravvivere alla furia omicida del destino.

Sebbene il franchise sia fermo dal 2011, anno di uscita di Final Destination 5, il nuovo capitolo non dovrebbe essere tanto un reboot quanto un vero e proprio sesto episodio che celebrerà la saga. Patrick Melton e Marcus Dunstan, gli autori della serie The Collector e Saw IV, V, VI e Saw 3D, in un'intervista con Digital Spy insieme al produttore di Final Destination Craig Perry hanno fatto luce su alcuni succosi dettagli della trama:

"Stiamo giocando con il fatto che abbia luogo nel mondo dei primi soccorritori: EMT, vigili del fuoco e polizia", ​​ha detto Perry. "Queste persone affrontano la morte in prima linea ogni giorno e fanno delle scelte che possono determinare la vita e la morte di tutti. Pensiamo che il loro mondo potrebbe essere un modo interessante per un film su Final Destination e ci fornirebbe anche interessanti set nei quali far interagire i personaggi."

Digital Spy ha parlato anche con il creatore della serie Jeffery Reddick, che sembra entusiasta del progetto e del continuo coinvolgimento di Perry. "Craig è un maestro nell'inventare scene folli e grandi set", ha detto. "Mi ha detto un paio di cose che accadono in questo film e so già che sarà molto divertente."

Al momento non c'è ancora una data di uscita per Final Destination 6. Per altri approfondimenti a tema horror, vi rimandiamo al nuovo poster del reboot di Saw.