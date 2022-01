Final Destination 6, Jon Watts produrrà il film per HBO Max

C'è un nuovo film del franchise Final Destination in arrivo su HBO Max, e tra i suoi produttori vedrà anche il regista di Spider-Man: No Way Home Jon Watts.

Nel 2019 era stata annunciata la volontà di proseguire con il franchise di Final Destination grazie un nuovo film per HBO Max, che come confermato anche dal creatore della saga non sarebbe stato un reboot ma un Final Destination 6 a tutti gli effetti, raccontando una nuova storia nello stesso universo narrativo.

Al momento però del progetto sappiamo solo che dovrebbe narrare le gesta di un team di primi soccorritori, procedendo però con la stessa formula di sempre (premonizioni di morte e tentativi di salvataggio, superstiti rincorsi dalla morte), e che la sceneggiatura sarà adattata da Lori Evans (Bed Rest) e Guy Busick (Finché morte non ci separi) un trattamento ideato proprio da Jon Watts, che per l'occasione collaborerà in veste di produttore assieme alla moglie e manager Dianne McGunigle e i veterani del franchise Craig Perry e Sheila Hanahan Taylor.

C'è dunque un hype piuttosto giustificato dietro Final Destination 6, soprattutto considerando l'ottima ricezione che hanno avuto i sequel/reboot di tanti altri franchise horror del passato come Halloween o il più recente Scream, ma per sapere come sarà il prodotto finito non possiamo che attendere l'arrivo della pellicola sugli schermi.