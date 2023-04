Final Destination 6, arriva l'annuncio: regia affidata a Lipovsky & Stein!

Il sesto capitolo della celebre saga horror di Final Destination sta finalmente arrivando. La Warner Bros ha reso ufficiale la produzione della sesta pellicola che continuerà la storia cominciata nel 2000. Dopo mesi di attesa sono finalmente arrivate le prime informazioni riguardo la produzione.

Sono stati ufficialmente annunciati anche i registi di Final Destination 6. A dirigere la pellicola saranno Zach Lipovsky & Adam B. Stein. Il duo ha lavorato nel 2018 a Freaks, film che racconta la storia di un uomo che, spaventato che la figlia possa incorrere nei mali del mondo, la tiene segregata in casa. La giovane però cercherà di fare di tutto pur di uscire scoprendo quando nulla sua come in realtà sembra.

Mentre il creatore del franchise di Final Destination ha dichiarato che non sarà un reboot, è stato annunciato anche chi scriverà il sesto capitolo e si occuperà della produzione. Dopo aver chiuso con il Marvel Cinematic Universe e aver lavorato con la LucasFilm per la serie Skeleton Crew, sembra che Jon Watts abbia intenzione di ampliare ancora di più i propri orizzonti lavorando dietro le quinte di questo atteso sesto capitolo di Final Destination. Insomma, continua la tendenza sempre più diffusa ad Hollywood di realizzare sequel e reboot di prodotti di successo.

Final Destination 6 sarà prodotto da Jon Watts e distribuito su HBO Max, confermando l'abitudine della Warner a relegare molti prodotti alla piattaforma. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!