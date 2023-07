Final Destination 5, Devon Sawa non fu pagato per le immagini d'archivio nel film

In occasione dello sciopero WGA, molti attori si sono espressi contro gli studi e hanno raccontato le loro esperienze più negative nell'industria. In particolare, Devon Sawa (interprete di Alexander "Alex" Browning in Final Destination) ha ricordato di non essere stato pagato neanche un centesimo per il quinto capitolo della saga.

"Non mi hanno mai pagato neanche un centesimo per Final Destination 5" ha ricordato su Twitter, riferendosi alle immagini d'archivio. "Non mi hanno neanche comunicato che sarei stato presente, quando mi invitarono alla premiere. Nel primo contratto, una sezione dichiarava di possedere il filmato e di poterlo usare in futuro. Ho subito pensato alla stampa, ma mi sbagliavo. A proposito, questo non ha nulla a che fare coi cineasti, ovviamente. Ho adorato FD5. Li amo tutti quanti, a essere onesto. E sono super-entusiasta di assistere al sesto capitolo". Stando a una dichiarazione del produttore Craig Perry, Final Destination 6 riguarderà i primi soccorritori.

Final Destination 5 è un film del 2011 diretto da Steven Quale, quinto capitolo della saga e primo prodotto dalla Warner Bros. Nel cast, oltre a Sawa nelle immagini d'archivio, ricordiamo anche Nicholas D'Agosto (Sam Lawton), Emma Bell (Molly Harper), Miles Fisher (Peter Straume) e Jacqueline Maclnnes Wood (Olivia Castle).

La prima pellicola del franchise, invece, risale al lontano 2000 e racconta la storia di Alex Browning, liceale ansioso e solitario, che sale a bordo di un aereo diretto in Francia. Mentre è in volo, un incubo gli anticipa che quel viaggio ucciderà tutti i passeggeri, ma convincere il prossimo non sarà facile... Come se non bastasse, i suoi poteri potrebbero metterlo in cattiva luce agli occhi degli altri. Nel 2001, la pellicola ha conseguito un Saturn Awards.

