Ci saranno altri film sugli X-Men dopo X-Men: Dark Phoenix?

X-Men: Dark Phoenix segna un importantissimo spartiacque nella vita cinematografica dei mutanti Marvel. Il film, infatti, funge giocoforza da conclusione alla saga portata avanti dalla Fox.

Quello che si chiude è quindi un percorso lunghissimo, che consta di ben 12 film (se contiamo anche gli spin-off su Wolverine e gli standalone su Deadpool) prodotti in 19 anni, in un saliscendi continuo di successi e critiche. Ma cos'accadrà al franchise dopo il film con Sophie Turner come protagonista?

I diritti sugli X-Men, com'è risaputo, cesseranno di appartenere a Fox per tornare a Marvel e, quindi, a Disney. I mutanti entreranno dunque a far parte del Marvel Cinematic Universe, anche se non ci è ancora dato sapere quando. Ciò che è quasi certo è che difficilmente vedremo nel ruolo dei mutanti gli stessi attori che hanno fatto parte dei film prodotti da Fox: toccherà dire addio, quindi, ai vari Michael Fassbender, James McAvoy, Jennifer Lawrence e così via.

Probabile, invece, che continueremo a vedere degli standalone R-rated su Deadpool con Ryan Reynolds a dare il volto al mercenario dalla battuta facile: Robert Iger, CEO di Disney, ha infatti dichiarato che la compagnia si sta muovendo in questa direzione. Ancora nulla, invece, si sa su un eventuale film incentrato sugli X-Men: c'è prima un multiverso da introdurre adeguatamente al pubblico.

E a Fox cosa resta? I successivi standalone su Deadpool erano già in programma ma, come dicevamo, se ne occuperà Disney. Per il 2020 c'è però in programmazione The New Mutants, film dalle tinte horror ambientato nell'universo degli X-Men con Maisie Williams ed Anya Taylor-Joy nel cast. Il film era inizialmente programmato per l'aprile 2018, ma ha subito un po' di rinvii e il 2020 potrebbe essere l'anno buono. Nessuno dei protagonisti del franchise principale dovrebbe, comunque, farne parte.

X-Men: Dark Phoenix, nonostante alcune recensioni negative, non ha esordito male al botteghino. Recentemente è trapelata la notizia che il film sulla Fenice era stato pensato inizialmente per essere diviso in due parti.