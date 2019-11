I film degli X-Men verranno aggiunti al catalogo di Disney+

Fin dal lancio record di Disney+ , i fan Marvel delle nazioni in cui è disponibile il servizio hanno avuto a disposizione gran parte dei film del Marvel Cinematic Universe, ma anche serie animate come Spider-Man e X-Men.

Tra i grandi assenti, però, ci sono proprio i film sugli X-Men prodotti dalla Fox, che ricordiamo essere stata acquistata dalla Casa di Topolino. Per questo motivo, in molti si aspettavano di trovarli già al lancio della nuova piattaforma di streaming.

Ma ora le cose sembrano destinate a cambiare, anche se non è chiaro quali mercati verranno coinvolti.



Il sito australiano Finder.com ha infatti riportato che il 20 dicembre verranno aggiunti otto film dedicati al gruppo di supereroi mutanti, ossia: X-Men, X-Men 2, X-Men - Conflitto Finale, X-Men le origini: Wolverine, X-Men - L'inizio, Wolverine - L'immortale, X-Men - Giorni di un futuro passato e infine X-Men - Apocalisse. L'unico film PG-13 a mancare all'appello è X-Men: Dark Phoenix, che ha debuttato quest'anno. Non sorprende invece l'esclusione dei due Deadpool e di Logan a causa della loro classificazione Rated-R.



Al momento non si hanno informazioni circa l'aggiunta di questi film anche nel catalogo americano di Disney+, così come per i mercati in cui il servizio verrà lanciato nel 2020, eppure sembra sensato che i film della saga degli X-Men vadano ad arricchire l'offerta della piattaforma, che dovrà mostrare tutti i suoi muscoli per provare a fronteggiare Netflix e tutti gli altri competitor.

E voi, vorreste i film degli X-Men nel catalogo italiano di Disney+?