I film di Wes Anderson dal peggiore al migliore

Dato che è sempre tempo di una classifica che faccia discutere le persone perché non farla per Wes Anderson? Vista la filmografia di un certo peso specifico, ecco a voi tutti i suoi film dal peggiore al migliore.

Onde evitare rappresaglie prendiamo i voti della critica di Rotten Tomatoes e Metacritic, così da avere un panorama bilanciato della filmografia di Wes Anderson. Partiamo con Rotten Tomatoes:

ultimo posto per Le avventure acquatiche di Steve Zissou con il 57% di voti

poi Il treno per il Darjeeling con il 69% di gradimento

parità fra The French Dispatch e Asteroid City con il 75% (e qua la nostra recensione di Asteroid City)

con l'81% troviamo I Tenenbaum

86% per il film d'esordio di Wes Anderson: Un colpo da dilettanti

a parimerito troviamo anche Rushmore e L'isola dei cani con il 90%

un pelino sopra c'è Grand Budapest Hotel con il 92% di voti

al primo posto di nuovo un parimerito tra Fantastic Mr. Fox e Moonrise Kingdom - Una fuga d'amore con il 93%

Vediamo ora quelli di Metacritic:

all'ultimo ultimo posto sempre Le avventure acquatiche di Steve Zissou con il 62% di voti

poi Il treno per il Darjeeling e Un colpo da dilettanti con il 67%

con il 74% c'è The French Dispatch

un gradino sopra Asteroid City con il 75%

un altro gradino sopra I Tenenbaum con il 76%

poi c'è L'isola dei cani con l'82%

un pelino sopra c'è Fantastic Mr. Fox con l'83% di voti

lo supera Moonrise Kingdom - Una fuga d'amore con l'84%

secondo posto per Rushmore che arriva all'86%

e medaglia d'oro per Grand Budapest Hotel con l'88%

Classifiche simili nella parte bassa con qualche differenza per le prime posizioni, anche se i voti sono quasi tutti estremamente positivi per la filmografia di Wes Anderson. E voi che ne pensate di queste due classifiche? Siete d'accordo o no? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo alla spiegazione del finale di Asteroid City.