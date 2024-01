Quali sono stati i film più visti in streaming nel 2023? La classifica vi sorprenderà

Quali sono stati i film più visti in streaming nel 2023? In queste ore Nielsen ha diffuso i dati ufficiali dei film più riprodotti in streaming tra tutte le piattaforme disponibili, e il risultato probabilmente non è quello che vi aspettate.

Dalla classifica generata da Nielsen, infatti, risulta che il film più visto in streaming del 2023 è Oceania, il classico Disney del 2016: il titolo, disponibile sulla piattaforma di streaming on demand Disney+, è stato riprodotto per la bellezza di 11,6 miliardi di minuti in tutto il mondo nel corso dei 12 mesi del 2023, un risultato che per distacco è in assoluto il migliore dell'anno.

Al secondo posto segue un altro titolo Disney+, e un altro Classico Disney, ovvero Encanto con 9,7 miliardi di minuti, mentre la top3 è chiusa da un altro film d'animazione, questa volta Universal e disponibile su Peacock, vale a dire Super Mario Bros con 8,8 miliardi di minuti (qui potete leggere cosa ha detto Jack Black sul successo di Super Mario Bros). La top5 è completata da altri due film animati, che sostanzialmente dominato tutta la classifica a parte qualche eccezione, con Elemental al quarto posto e Minions 2 al quinto, con 8,6 miliardi di minuti e 7,1.

Gli unici tre film live-action sono Black Panther: Wakanda Forever, Avatar: La via dell'acqua e Glass Onion, rispettivamente ottavo, nono e decimo dietro a Sing 2 e Frozen. Qui sotto la classifica completa:

Oceania Encanto Super Mario Bros Elemental Minions 2 Sing 2 Frozen Black Panther: Wakanda Forever Avatar: La via dell'acqua Glass Onion

Per altri contenuti guardate la nuova foto dal set della saga di Avatar.