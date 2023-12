Quali sono i film più visti di sempre su Netflix? La top 10 all-time

Quali sono i film più visti di sempre su Netflix? Dopo aver visto la classifica dei migliori incassi nella storia del box office italiano, riveduta e corretta dopo il ciclone C'è ancora domani, diamo un'occhiata alla top10 all-time della piattaforma di streaming.

Come forse saprete già, al primo posto della classifica troviamo Red Notice, action comedy con Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds: si tratta del film in lingua inglese più visto di sempre sulla piattaforma, con ben 454milioni di ore di visualizzazioni e 231 milioni di visualizzazioni singole.

Il podio è chiuso da Don't look up al secondo posto, la satira ambientalista di Adam McKay con Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence e Timothée Chalamet (e tantissimi altri), abbastanza lontano dalla vetta con 408 milioni di ore e 171 milioni di visualizzazioni singole, e The Adam Project al terzo posto, sci-fi con Ryan Reynolds 281/157,6 milioni. Nella top5 rientrano anche Bird Box al quarto posto, thriller post-apocalittico con Sandra Bullock (325 ore ma con una durata maggiore e 157,4 milioni di spettatori) e The Gray Man al quinto posto (299 milioni di ore, 139 milioni di spettatori).

Qui sotto la top10 dei film più visti di sempre su Netflix:

Red Notice Don't look up The Adam Project Bird Box The Gray Man We can be heroes The Mother Glass Onion: A Knives Out Mystery Extraction Extraction 2

