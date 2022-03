Quale film ha vinto più Oscar nella storia del cinema? La classifica completa

L Oscar è il premio cinematografico più antico del mondo, ma quale film ha vinto più Premi Oscar nel corso della storia del cinema? Nel nostro percorso di avvicinamento agli Oscar 2022, vi sveliamo la classifica completa.

Attualmente, i film che hanno vinto il maggior numero di Premi Oscar sono tre: a pari merito (e in ordine di uscita) troviamo infatti Ben-Hur (1959), Titanic (1997) e Il signore degli anelli: Il ritorno del re (2003), che hanno vinto la bellezza di undici Oscar. Undici è quindi il numero massimo di Oscar mai vinto da un film, nessun film nella storia ne ha vinti di più.

Considerando dunque Ben-Hur, Titanic e Il ritorno del re ad ex aequo al primo posto di questa speciale classifica, il secondo posto è tutto per West Side Story, il film originale del 1961, che è l'unico film nella storia del cinema ad aver vinto dieci Oscar. Al terzo posto invece un altro triplo ex aequo, tra Gigi, L'ultimo imperatore e Il paziente inglese (sempre in ordine di uscita: 1958, 1987 e 1996), che sono gli unici film ad aver vinto nove Oscar ciascuno.

Di seguito vi lasciamo la classifica completa dei vincitori degli Oscar, che include tutti i film con 5 o più vittorie:

Undici Oscar : Ben-Hur (1959), Titanic (1997), Il Signore degli Anelli - Il ritorno del re (2003)

: Ben-Hur (1959), Titanic (1997), Il Signore degli Anelli - Il ritorno del re (2003) Dieci Oscar : West Side Story (1961)

: West Side Story (1961) Nove Oscar : Gigi (1958), L'ultimo imperatore (1987), Il paziente inglese (1996)

: Gigi (1958), L'ultimo imperatore (1987), Il paziente inglese (1996) Otto Oscar : Via col vento (1939), Da qui all'eternità (1953), Fronte del porto (1954), My Fair Lady (1964), Cabaret (1972), Gandhi (1982), Amadeus (1984), The Millionaire (2008)

: Via col vento (1939), Da qui all'eternità (1953), Fronte del porto (1954), My Fair Lady (1964), Cabaret (1972), Gandhi (1982), Amadeus (1984), The Millionaire (2008) Sette Oscar : La mia via (1944), I migliori anni della nostra vita (1946), Il ponte sul fiume Kwai (1957), Lawrence d'Arabia (1962), Patton, generale d'acciaio (1970), La stangata (1973), La mia Africa (1985), Balla coi lupi (1990), Schindler's List (1993), Shakespeare in Love (1998), Gravity (2013)

: La mia via (1944), I migliori anni della nostra vita (1946), Il ponte sul fiume Kwai (1957), Lawrence d'Arabia (1962), Patton, generale d'acciaio (1970), La stangata (1973), La mia Africa (1985), Balla coi lupi (1990), Schindler's List (1993), Shakespeare in Love (1998), Gravity (2013) Sei Oscar : La signora Miniver (1942), Eva contro Eva (1950), Un posto al sole (1951), Un americano a Parigi (1951), Un uomo per tutte le stagioni (1966), Il padrino - Parte II (1974), Star Wars (1977), Forrest Gump (1994), Chicago (2002), The Hurt Locker (2009), Mad Max: Fury Road (2015), La La Land (2016)

: La signora Miniver (1942), Eva contro Eva (1950), Un posto al sole (1951), Un americano a Parigi (1951), Un uomo per tutte le stagioni (1966), Il padrino - Parte II (1974), Star Wars (1977), Forrest Gump (1994), Chicago (2002), The Hurt Locker (2009), Mad Max: Fury Road (2015), La La Land (2016) Cinque Oscar: Accadde una notte (1934), Com'era verde la mia valle (1941), Wilson (1944), Il bruto e la bella (1952), Il re ed io (1956), Il giro del mondo in 80 giorni (1956), L'appartamento (1960), Mary Poppins (1964), Il dottor Živago (1965), Tutti insieme appassionatamente (1965), Chi ha paura di Virginia Woolf? (1966), La calda notte dell'ispettore Tibbs (1967), Oliver! (1968), Il braccio violento della legge (1971), Qualcuno volò sul nido del cuculo (1975), Il cacciatore (1978), Kramer contro Kramer (1979), Voglia di tenerezza (1983), Il silenzio degli innocenti (1991), Braveheart (1995), Salvate il soldato Ryan (1998), American Beauty (1999), Il gladiatore (2000), The Aviator (2004), Hugo Cabret (2011), The Artist (2011)

Gli Oscar 2022 saranno live in Italia nella notte tra domenica 27 e lunedì 28