Quale film vedere se siete persone Romantiche? Sky Cinema ha la soluzione

Se la programmazione di Sky Cinema Western non fa per voi perché la vostra vera passione sono i film romantici, vi segnaliamo che su Sky sta per arrivare il il titolo che state cercando.

Dopo il successo nelle sale italiane infatti arriva in prima tv Romantiche, divertentissima opera prima di Pilar Fogliati che andrà in onda lunedì 31 luglio alle 21.15 su Sky Cinema Uno, alle 21.45 su Sky Cinema Romance, in streaming su NOW e disponibile on demand. Nel film Pilar Fogliati – oltre a curare la regia - interpreta quattro ritratti ironici che danno vita a una commedia a episodi, con la partecipazione di Barbora Bobulova, Levante, Diane Fleri, Giovanni Toscano, Ibrahim Keshk, Emanuele Propizio e Giovanni Anzaldo, oltre a Rodolfo Laganà ed Edoardo Purgatori.

Il soggetto, firmato da Giovanni Veronesi e Pilar Fogliati, per una sceneggiatura di Giovanni Veronesi, Pilar Fogliati e Giovanni Nasta, racconta le storie di quattro ragazze che vivono a Roma e dintorni: Eugenia Praticò, l’aspirante sceneggiatrice fuggita da Palermo per inseguire il successo, purché sia di nicchia; Uvetta Budini di Raso, l’aristocratica, bella e addormentata nel centro storico, che debutta nel mondo del lavoro; Michela Trezza che sta per sposarsi e ama la sua vita di provincia a Guidonia; Tazia De Tiberis, la bulletta di Roma nord che vuole avere tutto sotto controllo, anche i desideri del suo fidanzato. Tutte e quattro, a modo loro, cercano il proprio posto nel mondo...

Romantiche è stato premiato con il Nastro D’Argento 2023 per la Migliore attrice in un film commedia (a Pilar Fogliati) e con un doppio Globo d’Oro 2023 per la per la Miglior Commedia e per la Miglior Attrice (sempre a Pilar Fogliati).

Per altre uscite su Sky Cinema, scoprite il film su Sinead O'Connor Nothing Compares.