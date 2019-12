Tutti i film del 2019 in 10 minuti: una pellicola lunga 365 giorni

Il 2019 sta per concludersi e mentre ci prepariamo alle prossime uscite del 2020 facciamo un passo indietro e ripercorrendo con questo video di 10 minuti tutte le pellicole che ci hanno accompagnato durante l'anno.

Il video è stato realizzato dal magazine Collider e racchiude tutti, ma proprio tutti, i film del 2019.

Il tributo si apre con la canzone I'm still standing incisa da Taron Egerton durante le riprese di Rocketman e come il titolo della canzone suggerisce con i suoi versi, molte delle produzioni che hanno debuttato quest'anno ci accompagneranno ancora e ancora.

La clip è stata divisa in più parti, ognuna delle quali raggruppa i film per le tematiche affrontate: la prima parla di rinascita e riscoperta, ecco quindi spezzoni di Ad Astra, Shazam, lo stesso Rocketman, Dumbo, Alita, Il Re Leone, Parasite, C'era una volta ad... Hollywood, The Lego Movie 2 e tanti altri.

Di seguito i film d'azione quali John Wick 3, Detective Pickachu, Spider-man: Far from Home, Dragon Trainer 3, Miss Marvel e Polar.



La terza parte è dedicata a film borderline ed imprevedibili, quali Joker, IT: Capitolo 2 ed Us, mentre con tori più distesi seguono Attraverso i miei occhi, Downton Abbey, Forzen 2, Toy Story 4 ed Aladdin.



Nel'ultima possiamo ammirare, con tanto di musica epica, alcuni dei momenti salienti del cinema del 2019 con una menzione speciale ad Avengers: Endgame, Star Wars: L'ascesa di Skywalker, I Due Papi, Klaus, El Camino e The Irishman.



A chiudere il video proprio la colonna sonora usata dai fratelli Russo per la loro opera più riuscita.



In attesa della nostra classifica dei Top 10 film del 2019 fateci sapere quali pellicole sono state le vostre preferite, perché e, se vi va, diteci anche i peggiori film del 2019 secondo voi!