Quali altri film dell'Universo DC potrebbe dirigere James Gunn?

Da un lato è lecito sognare che James Gunn possa dirigere più film possibili del nascente DC Universe, però dovendo gestire il tutto un po' alla Kevin Feige si concentrerà al massimo su specifici progetti: vediamo allora quali potrebbero essere.

Partiamo con quelli già annunciati: intanto la foto del cast di Superman Legacy che come sappiamo dirigerà James Gunn. Degli altri lungometraggi DCU quello più papabile e nelle corde dell'autore è The Authority. Intanto sarebbe un film corale su un gruppo di supereroi che non sta alle regole e porta al limite (se non oltre) la loro bussola morale: James Gunn potrebbe farlo diventare un mix tra Guardiani della Galassia e Suicide Squad, spingendo ancora di più sull'acceleratore.

Difficilmente invece lo vedremo alla regia di Supergirl, nonostante i collegamenti con Superman: è probabile che James Gunn voglia consegnare il progetto a un regista da lui scelto, restando soltanto nel ruolo di supervisore.

Se invece ci spostiamo su film non ancora annunciati ma probabili c'è The Suicide Squad 2: vero che il primo non è andato bene al box office (complice però la pandemia), ma dopo la serie tv su Peacemaker il personaggio interpretato da John Cena ha spopolato, perciò un secondo capitolo nuovamente diretto da James Gunn potrebbe essere nei pensieri della Warner. Chissà che poi Gunn non continui a dirigere i prossimi film con Superman protagonista, ma forse dipenderà anche da come andrà il primo.

E secondo voi lo vedremo alla regia di questi film? Diteci la vostra nei commenti, di sicuro James Gunn vuole gli autori di Across the Spider-Verse per un film DC.