Che film ha fatto Tobey Maguire dopo il successo di Spider-Man? Scopriamo la sua carriera

Classe 1975, Tobey Maguire inizia a farsi conoscere nel mondo di Hollywood nel corso degli anni '90, ma raggiunge la fama mondiale solo nel 2002 con Spider-Man di Sam Raimi e i successivi due sequel, Spider-Man 2 e Spider-Man 3, usciti rispettivamente nel 2004 e nel 2007.

Ma quali film ha fatto Tobey Maguire dopo il successo di Spider-Man? Diamo uno sguardo al resto della sua carriera dopo la trilogia del Peter Parker di Sam Raimi. Come sappiamo, infatti, Spider-Man 4 non si è mai concretizzato e quando la Sony optò per un reboot mettendo sotto contratto l'allora ergente Andrew Garfield, Maguire appese il costume di Spider-Man al chiodo e si spostò verso altre produzioni.

Già nel 2006, poco prima dell'uscita del capitolo finale della trilogia, fu possibile vederlo al fianco di George Clooney e Cate Blanchett in Intrigo a Berlino di Steven Soderbergh, mentre nel 2008, con Peter Parker ormai alle spallerebbe un cameo non accreditato in Tropic Thunder di Ben Stiller. L'anno successivo, nel 2009, Tobey Maguire ha un ruolo da protagonista in Brothers di Jim Sheridan, con Jake Ghyllenhaal, ma da qui la carriera inizia a subire un forte rallentamento: bisognerà aspettare due anni per vederlo di nuovo, in The Details di Jacob Aaron Estes (2011), e poi ancora due anni per Il grande Gatsby di Baz Luhrmann (2013) e Un giorno come tanti di Jason Reitman (2013). I suoi ultimi ruoli risalgono al 2014, con La grande partita di Edward Zwick e la mini-serie tv The Spoils of Babylon, escludendo il ruolo di doppiatore nel film d'animazione The Boss Baby.

Secondo le indiscrezioni tornerà a dicembre in Spider-Man: No Way Home di Jon Watts, di nuovo nei panni del Peter Parker del 2002/2007 grazie ad una trama che coinvolgerà il Multiverso. L'anno prossimo rivedremo Tobey Maguire anche in Babylon, il nuovo film di Damien Chazelle.