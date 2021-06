Che film ha fatto Tinto Brass? 5 opere per riscoprire il maestro del cinema erotico

La carriera cinematografica del grande Tinto Brass inizia a metà degli anni '50 come assistente di registi quali Roberto Rossellini o Joris Ivens, esordendo poi alla regia di un lungometraggio nel 1963 con Chi lavora è perduto (In capo al mondo), titolo selezionato per altro nel 2008 nella classifica dei 100 film italiani da salvare.

La sua cifra creativa e stilistica inizialmente appoggiava soprattutto idee anarchiche, tanto nella forma quanto nel contenuto, anche se di stampo soprattutto umoristico, satirico se vogliamo, ma più cinico e intelligente di altri colleghi. Sesso e rapporto con il potere cominciano a diventare temi centrali della filmografia di Tinto Brass negli anni '70, quando cominciò ad arrivare un'apertura mentale differente, e infatti nel 1975 diresse Salon Kitty, titolo di grande atmosfera che anticipò anche Caligola, ricostruzione storica con i temi del sesso e dell'amore ancora centrali.



Brass iniziò a virare verso l'erotismo a tutto tondo e al grottesco alla fine degli anni '70, quando diresse Action, una sorta di autobiografia divertita dove il regista si divertì a esplorare il rapporto tra arte e pornografia. Il suo primo, vero film erotico per intero, intenso come il genere vuole, è però l'iconico La chiave con Stefania Sandrelli, tratto da un romanzo giapponese di Tanizaki Jun'ichiro.



Si spostò gradualmente verso una trattazione più disinvolta del tema, diretta, e questo nonostante venisse riempito di critiche per la sua visione della donna come oggetto. Disinteressandosi delle polemiche, Brass fece uscire tra lo scandalo generale Miranda nel 1985 e poi il mitico a famosissimo Capriccio con Francesca Dellera nel 1987.



Negli anni '90 tornò ancora una volta all'erotico godereccio con Paprika e Così fan tutte, interpretato da un esordiente Claudia Koll. Molto famoso e amato è anche Monella del 1998, con una splendida Anna Ammirati come protagonista.