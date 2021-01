Film thriller, 5 grandi opere da recuperare tra Netflix e Amazon

Dopo avervi consigliato 5 film da vedere su Amazon Prime Video e 5 film da recuperare Netflix, torniamo ad esplorare i cataloghi delle due piattaforme streaming per scoprire cinque grandi thriller da non perdere se siete abbonati.

Iniziamo con Netflix e con Zodiac, pellicola del 2007 diretta da David Fincher che vanta la presenza nel cast di Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr. e Mark Ruffalo. La storia è incentrata sul serial killer statunitense denominato Killer dello Zodiaco, che negli anni sessanta e settanta sconvolse la città di San Francisco rivendicando i propri omicidi con lettere inviate ai principali quotidiani locali.

Sempre sulla piattaforma di Reed Hasting è possibile trovare Collateral, acclamato thriller/noir notturno del grande Michael Mann. Con protagonista Tom Cruise in uno dei ruoli più riusciti della sua carriera, il film segue un tassista di Los Angeles che viene ingaggiato, a sua insaputa, da un sicario che lo usa per raggiungere le proprie vittime. Il cast di contorno comprende anche Javier Bardem, Jada Pinkett Smith, Mark Ruffallo e Peter Berg.

Guardando alle uscite degli ultimi anni, invece, il catalogo di Netflix propone Searching, acclamato screen-life thriller con John Cho che si è fatto notare al Sundance Film Festival del 2018. Girato tramite il punto di vista di smartphone, computer e altri schermi, il film racconta la storia di un'adolescente scomparsa nel nulla in maniere innovativa quanto efficace.

Se siete abbonati ad Amazon Prime Video, vi consigliamo assolutamente di recuperare Enemy di Denis Villeneuve: si tratta di un thriller psicologico liberamente tratto dal romanzo L'uomo duplicato di José Saramago che vede come protagonista un Jake Gyllenhaal in forma smagliante.

In caso non lo aveste al cinema nel 2019, invece, su Prime Video è disponibile Knives Out, brillante whodunnit di Rian Johnson (Looper, Star Wars: Gli Ultimi Jedi) che vede Daniel Craig nei panni di un investigatore privato ispirato al Poirot di Agatha Christie. Nello stellare cast figurano tra gli altri anche Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Don Johnson e Michael Shannon.