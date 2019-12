Il film di The Walking Dead potrebbe mostrare un Rick Grimes mutilato?

Il primo film della trilogia cinematografica dedicata a The Walking Dead con protagonista Rick Grimes (Andrew Lincoln) è attualmente in fase di produzione e non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma in un recente Q&A via Reddit il creatore del fumetto, Robert Kirkman, ha svelato un possibile e interessante dettaglio del progetto.

Nell'opera originale, infatti, l'autore aveva deciso di mutilare molto presto Rick Grimes, lasciandogli perdere una mano, troncata da un colpo netto del perfido Governatore nell'albo #28 del fumetto. Sia Kirkman e Lincoln volevano a tempo debito inserire questo evento e tagliare la mano di Rick nella serie, eppure la produzione ha pensato fosse una complicazione inutile per lo show, anche per una questione di CGI, impedendo dunque la realizzazione del mutilamento.



Ora che Rick Grimes sarà però protagonista di un film tutto suo che non avrà presumibilmente le stesse limitazioni di budget, forse sarà finalmente il momento di inserire un aspetto topico del fumetto relativo al personaggio... o forse no. In merito, Kirkman ha dichiarato: "Penso che tagliare la mano di Rick nel fumetto sia stato un momento grandioso perché inatteso e segnante per il personaggio. Il problema è che in un altro media è molto più difficile prendere una decisione simile. Nel fumetto possiamo ingannare la scena perché in realtà nulla si muove. Non puoi farlo nello show. Vedresti Rick non essere in grado di ricaricare la pistola o cose del genere".



Ha poi aggiunto: "Tagliare l'arto a Rick sarebbe costoso in termini di CGI, anche se poi lo abbiamo fatto con la gamba di Hershel, quindi se avessimo voluto farlo con tutte le nostre forze per dare una svolta narrativa al personaggio, lo avremmo fatto". In precedenza, comunque, Kirkman non ha escluso la possibilità di vedere il mutilamento di Rick Grimes nei film di The Walking Dead.



Vi lasciamo alle parole di Andrew Lincoln sul possibile finale di Rick Grimes.