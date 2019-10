Il film di The Walking Dead sarà godibile anche da chi non ha mai visto la serie

Scott Gimple, supervisore di tutto ciò che concerne il mondo di The Walking Dead, è tornato a parlare del film su Rick Grimes che firmerà il debutto del franchise sul grande schermo.

"Lo sto facendo, è più o meno la direttiva principale... devi fare in modo che vogliano andarlo a vedere" ha detto il produttore/sceneggiatore parlando con l'Hollywood Reporter degli spettatori che non hanno mai visto la serie AMC. "Devi dare la pubblico un intrattenimento completo che sfrutti il grande schermo e allo stesso tempo li colpisca al cuore in modo da farli uscire dal cinema con un sorriso sul volto, e magari con il cuore che batte un po'."

Per quanto riguarda l'esperienza della visione, Gimple ha voluto sottolineare la diversa sfida che il cinema rappresenta nei confronti del piccolo schermo: "E' una cosa diversa, e penso che in qualche modo riguardi la completezza della storia, rendere giustizia al personaggio di Rick Grimes e portare gli spettatori in un viaggio di tensione, per iniziare" ha proseguito Gimple. "E' un formato differente, il cinema non è la televisione. Si è parlato molto delle serie tv come lunghe pellicole. C'è della vera arte nel realizzare quei 90-120 minuti di intrattenimento - le luci si spengono, e ti dimentichi dove sei, vieni trasportato in un altro posto, poi le luci si riaccendono, e ti eri dimenticato di essere via. E' una sfida differente, e adoro affrontarla."

I dettagli sulla trama della pellicola sono ancora sconosciuti, ma la certezza è che Andrew Lincoln riprenderà i panni di Rick Grimes dopo aver abbandonato lo show nel corso della nona stagione. In attesa di scoprire data e titolo ufficiale del film, vi ricordiamo che The Walking Dead è stata recentemente rinnovata per un'undicesima stagione che vedrà il ritorno di Lauren Cohan.

Rimanendo in casa AMC, Amazon Prime Video ha annunciato che distribuirà il secondo spin-off di The Walking Dead in Italia.