Il film di The Walking Dead ha attirato l'attenzione di altri studios oltre a Universal

The Walking Dead approderà al cinema con un film dedicato a Rick Grimes grazie alla distribuzione di una Universal Pictures che, a quanto pare, ha dovuto sfidare la concorrenza di altre major hollywoodiane.

Secondo quanto rivelato in giornata dal CEO e presidente di AMC Josh Sapan, infatti, la pellicola con Andrew Lincoln ha attirato l'attenzione di altri studios cinematografici. "C'è stato un interesse diffuso tra tutti gli studios per realizzare il film" ha detto Sapan (via The Wrap), che si è riferito alla Universal come ad uno dei membri più rilevanti del sistema di Hollywood. "L'interesse di Universal non è stato l'unico, e ciò è una rappresentazione e una conferma della forza di questo franchise."

Il capo della programmazione del network David Madden nei giorni scorsi ha confermato come la decisione di espandere gli orizzonti di The Walking Dead fosse stata presa all'ultimo momento, dopo l'idea iniziale di trasmettere i film del franchise direttamente su AMC.

Al momento la trama e la data di uscita del film rimangono un mistero: il teaser ufficiale diffuso nei giorni del Comic-Con, infatti, ha svelato solamente la collaborazione con Universal senza fare riferimento al periodo di lancio. L'unica conferma è che Andrew Lincoln riprenderà i panni di Rick Grimes dopo aver abbandonato lo show durante la nona stagione.