Il film di The Division sarà realizzato in collaborazione con Netflix

Nel corso della conferenza E3 2019 di Ubisoft, dopo aver svelato tutte le novità in arrivo in The Division 2, il creative director di Red Storm Entertainment Terry Spier ha colto l'occasione per fornirci un importante aggiornamento riguardante il film di The Division.

A quanto pare, la pellicola cinematografica sarà prodotta in collaborazione con Netflix, pertanto è lecito presumere che al lancio sarà reso disponibile globalmente a tutti gli abbonati al servizio. La data d'uscita del film non è stata rivelata, ma Spier ha promesso che maggiori dettagli sulla partnership verranno forniti prossimamente.

Il film, ricordiamo, è stato annunciato ben tre anni fa. In cabina di regia siede David Leitch, regista di Deadpool 2 e dell'imminente Fast & Furious: Hobbs & Shaw, mentre il cast può vantare nomi del calibro di Jessica Chastain e Jake Gillenhall. La sceneggiatura è firmata da Rafe Judkins, che ha già lavorato alla serie Agents of SHIELD. Leitch è molto ottimista sulla riuscita del progetto: l'anno scorso, ha assicurato che The Division sarà un grande film tratto dai videogiochi.