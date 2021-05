Quanti sono i film di The Conjuring? Riviviamo la saga horror di Warner Bros.

The Conjuring 3 sta arrivando in Italia, e in attesa della data di uscita prevista per il prossimo 3 giugno è il momento perfetto per rivivere insieme il popolare e acclamato franchise horror creato dal regista e produttore James Wan.

La saga, basata su una drammatizzazione dei casi di vita reale di Ed e Lorraine Warren, famosi demonologi e indagatori del paranormale associati a diversi eventi controversi, è composta da una serie principale di film e da vari spin-off generati da questi ultimi, che si concentrano nello specifico sulle origini di alcune delle entità che i Warren hanno incontrato nel corso delle loro (dis)avventure.

Della serie principale fanno parte i tre The Conjuring, ovvero The Conjuring - L'evocazione di James Wan (2013), The Conjuring 2 - Il caso Enfield di James Wan (2016) e il nuovo The Conjuring 3 - Per ordine del Diavolo di Michael Chaves (2021). Il primo film della saga ha generato anche il primo famoso spin-off, Annabelle di John R. Leonetti (2014), cui fecero seguito Annabelle 2: Creation di David F. Sandberg (2017) e Annabelle 3 di Gary Dauberman (2019), quest'ultimo ambientato all'interno della casa di Ed e Lorraine Warren e con protagonista la figlia Judy.

The Conjuring 2 - Il caso Enfield ha dato a sua volta origine allo spin-off The Nun - La vocazione del male di Corin Hardy (2018), per il quale è attualmente in lavorazione un sequel. Un altro spin-off stand-alone è La Llorona - Le lacrime del male di Michael Chaves (2019), mentre è da anni in lavorazione uno spin-off su L'uomo storto, uno dei demoni visti in The Conjuring 2.

Quali sono i vostri film preferiti della saga? Ditecelo nei commenti!