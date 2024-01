I film da tenere d'occhio nel 2024: quali sono i titoli più attesi?

Il 2023 è stato un anno ricco di grandi film, ma il 2024 promette di non essere da meno: in questo articolo proviamo a tenere traccia dei film più interessanti in arrivo nei prossimi mesi, e sono davvero tanti.

Ovviamente i fan della Marvel stanno aspettando con trepidazione Deadpool 3, non solo il primo film rated-r dei Marvel Studios ma anche quello che riporterà sul grande schermo (e nella continuity del MCU) Deadpool e Wolverine, interpretati dagli amatissimi Ryan Reynolds e Hugh Jackman, ma Warner Bros cercherà di arginare il prevedibile successo del film Disney con tre titoli di alto profilo come Dune: Parte 2, Godzilla x Kong: Il nuovo impero e Mickey17, nuovo sci-fi originale di Bong Joon-ho con protagonista Robert Pattinson, senza dimenticare che ad ottobre la DC pubblicherà il suo nuovo film Elseworlds con Joker: Folie à Deux, sequel di Joker con Joaquin Phoenix e Lady Gaga.

Sempre Warner Bros calerà l'asso con Furiosa: A Mad Max Saga, attesissimo prequel di Mad Max: Fury Road di George Miller con protagonista Anya Taylor Joy, ma nello stesso periodo sempre la Disney risponderà prima con Il regno del pianeta delle scimmie, nuovo capitolo della storica saga di fantascienza, poi con Alien: Romulus, nuova incarnazione del franchise horror sci-fi creato da Ridley Scott. Nel 2024 tornerà anche la saga di John Wick con lo spin-off Ballerina, action con protagonista Ana de Armas al fianco di Keanu Reeves, ma ci sarà spazio anche per 'il primo blockbuster della A24', ovvero l'attesissimo Civil War del pluripremiato regista Alex Garland.

A proposito di registi pluripremiati, quest'anno assisteremo anche al grande ritorno di Francis Ford Coppola con Megalopolis, che dovrebbe debuttare a Cannes, ma anche alla conclusione della saga horror di Ti West e Mia Goth con il terzo ed ultimo episodio MaXXXine. Infine, a proposito di horror, un altro dei titoli più attesi è Nosferatu di Robert Eggers, che uscirà a Natale prossimo.

