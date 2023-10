I film di Taylor Swift e Beyoncé possono concorrere per gli Oscar?

Nei prossimi mesi due popstar di fama mondiale raggiungeranno il grande schermo con i loro rispettivi film concerto, molto attesi dai fan. Si tratta di Taylor Swift e Beyoncé, i cui lungometraggi verranno distribuiti al cinema e potrebbero sbancare il botteghino. Per il film di Swift si è già stabilito il record di prevendite.

Ma i due film potranno concorrere ai prossimi premi Oscar? Pare proprio di no. Secondo lo statuto ufficiale degli Academy Award né Taylor Swift | The Eras Tour né Renaissance: A Film by Beyoncé potranno concorrere per il miglior documentario o per qualsiasi altra categoria tecnica. In parte perché la data di scadenza per essere presi in considerazione è il 2 ottobre e poi perché nessuno dei due lungometraggi è considerato un documentario secondo gli standard dell'Academy.



"Un film documentario è un film di saggistica distribuito nelle sale che tratta in modo creativo argomenti culturali, artistici, storici, sociali, scientifici, economici o di altro tipo. Può essere girato in condizioni reali o può impiegare ricostruzioni parziali, filmati d'archivio, immagini fisse, animazioni, stop-motion o altre tecniche, purché l'enfasi sia sui fatti e non sulla finzione. Le opere che sono essenzialmente promozionali o didattiche non sono ammesse, né lo sono opere che sono essenzialmente registrazioni di performance non filtrate" si legge nel regolamento dell'Academy.



Il film da record di Taylor Swift è una versione filmata del suo storico Eras Tour che ha completato le prime tappe ad agosto negli Stati Uniti.



Il film di Beyoncé si concentra sul Renaissance World Tour, dal suo primo show a Stoccolma al gran finale a Kansas City.