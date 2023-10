Il film di Taylor Swift ha già battuto Barbie e Spider-Man: No Way Home!

Taylor Swift è una delle persone più famoso al mondo. Partendo da questo presupposto non dovrebbe stupire l'incredibile risultato del suo film concerto dal titolo Taylor Swift: The Eras Tour, che in questi giorni sta battendo i numeri di film del calibro di Barbie di Greta Gerwig e Spider-Man: No Way Home di Jon Watts. In che modo?

Secondo Deadline, le proiezioni del film di Taylor Swift registrano oltre 100 milioni di dollari negli Stati Uniti e metà all'estero, arrivando ad un debutto stimato in 150 milioni di dollari. Il film sta vendendo così bene che gli è stata dedicata il 99% di tutta l'attività di prevendita per l'intero fine settimana.



Numeri da capogiro che lo stanno rendendo molto più popolare dei film succitati, considerati degli enormi successi. Su un totale di 13.200 sono stati venduti più di 4.200 show, ovvero il 32%. Il paragone con Barbie e Spider-Man: No Way Home trasmette bene la portata del successo del film concerto di Taylor Swift; per Barbie le prevendite della prima serata raggiunsero i 500 show mentre No Way Home fece registrare il 18% degli show da tutto esaurito. Il film di Taylor Swift arriverà anche in Italia oltre al resto del mondo.



Le città che hanno fatto registrare il maggior numero di vendite negli USA sono Los Angeles, New York, Philadelphia, Boston e Chicago. Il tour ha incassato oltre 100 milioni di dollari a livello globale nella vendita dei biglietti.

Nonostante le premesse, il film di Taylor Swift non sarà in nomination agli Oscar, così come quello di Beyoncé.