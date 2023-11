Il film di Taylor Swift arriva in streaming a dicembre con 3 canzoni aggiuntive

Alcune canzoni erano state tagliate dal film di Taylor Swift, ma ecco che arriva l’annuncio dell’edizione streaming del film concerto della cantante, con 3 canzoni in più rispetto alla versione approdata al cinema.

E stata Taylor Swift stessa ad annunciare la sorpresa ai fan con un post sul suo account social X, ex Twitter, che recita così:

“Beh, in pratica sto per compiere gli anni e stavo pensando che un modo divertente per festeggiare l'anno che abbiamo trascorso insieme sarebbe quello di rendere disponibile il film del concerto dell'Eras Tour per farvelo vedere a casa! Sono molto felice di potervi dire che la versione estesa del film, che include 'Wildest Dreams', 'The Archer' e 'Long Live', sarà disponibile per il noleggio on demand negli Stati Uniti, in Canada e in altri Paesi che verranno presto annunciati a partire da... avete indovinato, il 13 dicembre.”

The Eras Tour ha incassato ben 232 milioni di dollari a livello globale, risultando il film concerto con il più alto incasso di sempre, superando il collega Justin Bieber che con “Justin Bieber: Never Say Never” aveva raggiunto l’incasso di 70 milioni di dollari. Il nuovo film di Taylor Swift aveva infranto il record già a partire dalle prevendite, che avevano raggiunto la cifra di 100 milioni di dollari. La cantante ha ricevuto l’appoggio di addetti ai lavori professionisti del mondo cinematografico, difatti anche Christopher Nolan sostiene che il film di Taylor Swift fa bene al cinema.