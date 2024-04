Quale sarà l'ultimo film di Tarantino dopo la cancellazione di The Movie Critic?

Come un fulmine a ciel sereno, The Movie Critic è stato cancellato: quello che si prometteva come l'ultimo film di Quentin Tarantino non vedrà la luce e questo dietrofront lascia parecchie domande senza risposte.

Quale sarà l'ultimo film di Tarantino? E stavolta sarà davvero l'ultimo? Il regista noto per la sua cinefilia maniacale non ha ancora divulgato i suoi prossimi piani ma possiamo fare qualche ipotesi per cercare di capire come e se Tarantino metterà fine alla sua iconica carriera. The Movie Critic prometteva di essere il più ambizioso dei film del regista di Pulp Fiction e ripescare suoi i progetti mai realizzati potrebbe aiutarci.

Forse allontanarsi dalle ambientazioni hollywoodiane permetterà al regista di realizzare uno dei più suoi progetti più ambiti: un film di Star Trek? Sembrerebbe improbabile: Quentin Tarantino ha espresso l'intenzione di non chiudere la propria carriera con un viaggio tra le galassie ma si può sempre cambiare idea. In lizza potrebbe esserci anche l'adattamento del romanzo Casino Royale che porterebbe Tarantino a salutare il cinema con un James Bond del tutto diverso da ciò che conosciamo. Riprovandoci con i franchise, anche Marvel potrebbe accogliere a braccia aperte Quentin Tarantino e le sperimentazioni di certo non lo spaventano.

Tra le ipotesi più rassicuranti spicca anche un terzo film di Kill Bill: guardare al passare potrebbe rivelarsi una degna conclusione al contributo di Quentin Tarantino al cinema? E voi che ne pensate? Scrivetecelo nei commenti!

