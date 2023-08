Quanti film hanno fatto su Superman? L'elenco completo per recuperare tutto

In attesa di scoprire nuovi dettagli su Superman: Legacy, prossimo film della saga di Superman scritto e diretto da James Gunn nonché primo capitolo del DCU, riviviamo insieme tutti i capitoli del franchise cinematografico dedicato all'Uomo d'acciaio.

Quanti film hanno fatto su Superman? Ecco l'elenco completo per recuperare tutto:

Superman

Superman II

Superman II: The Richard Donner Cut

Superman III

Superman IV

Superman Returns

Man of Steel

Batman v Superman: Dawn of Justice

Justice League

Justice League di Zack Snyder

Ad oggi, Superman è stato protagonista di otto film (escludendo le versioni alternative di determinati titoli), con i primi quattro interpretati dall'attore statunitense Christopher Reeve nell'arco di dieci anni: Superman del 1978, Superman II del 1980, Superman III del 1983 e Superman IV del 1987. Dopo l'insuccesso di quest'ultimo film, Warner Bros decise di ricominciare la saga dall'inizio con un nuovo attore, ma dopo aver vagliato diverse possibilità il film successivo del franchise arrivò solo nel 2006 con Superman Returns di Bryan Singer, nel quale Superman venne interpretato da Brandon Routh.

Qualche anno dopo arrivò un ulteriore reboot con Man of Steel di Zack Snyder, con il protagonista Henry Cavill che avrebbe ripreso i panni dell'eroe anche in Batman vs Superman: Dawn of Justice e Justice League, oltre a tornare in un cameo per Black Adam. Ricordiamo che il prossimo Clark Kent sarà interpretato da David Corenswet in Superman: Legacy e in tutti i progetti futuri del nuovo DCU.

Nella lunga tradizione dei film di Superman annunciati e poi cancellati, invece, ricordiamo anche Superman V, Superman Reborn, Superman Lives, il Batman v Superman degli anni '90, Superman: Flyby, Justice League Dark, la trilogia di Mark Millar e Man of Steel 2. Piccole sequenze di Superman Lives, il film di Tim Burton con Nicolas Cage, sono state inserite nel cinecomix The Flash di Andy Muschietti per celebrare proprio il mitologico progetto mai realizzato.