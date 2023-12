Quali film di supereroi usciranno nel 2024? La lista completa da Deadpool 3 a Joker 2

Quali film di supereroi usciranno nel 2024? Per la prima volta dal 2012 il prossimo anno i Marvel Studios tireranno il freno a mano con un solo titolo in arrivo nelle sale, causando un drastico calo nel numero di produzioni in arrivo sul grande schermo.

Il primo cinecomic dell'anno sarà Madame Web, film Marvel-Sony spin-off della saga di Spider-Man in arrivo il 14 febbraio 2024, per un San Valentino da passare in compagnia di Dakota Johnson e Sydney Sweeney, che interpreteranno rispettivamente la veggente Cassandra Web e Spider-Woman. Qualche mese dopo, il 26 luglio 2024 sarà la volta di Deadpool 3, unico titolo del Marvel Cinematic Universe in arrivo sul grande schermo (ma niente paura, i Marvel Studios torneranno con ben 3 nuove serie tv su Disney+ nel corso dell'anno) che però è facilmente tra i più attesi di tutti i tempi, dato che mostrerà ai fan il ritorno di Ryan Reynolds nei panni di Deadpool e Hugh Jackman in quelli di Wolverine per un team-up da sogno.

Il 30 agosto toccherà a Kraven il cacciatore, altro titolo Marvel-Sony appartenente al franchise cinematografico di Spider-Man e incentrato sul noto villain dei fumetti, che debutta sul grande schermo interpretato da Aaron Taylor Johnson. Il 4 ottobre uscirà Joker: Folie à Deux, anche in questo caso unico titolo della DC per il 2024 in vista del rilancio del DCU in partenza dal 2025: il film sarà un sequel diretto di Joker del 2019 e vedrà Joaquin Phoenix riprendere il ruolo che gli valse l'Oscar, ma questa volta insieme a lui ci sarà Lady Gaga nei panni di Harley Quinn per un nuovo capitolo a dir poco curioso che promette un ibrido tra i fumetti, i thriller e i musical.

L'ultimo film di supereroi live-action del 2024 sarà Venom 3 con Tom Hardy, in arrivo l'8 novembre, mentre nel corso dell'anno la DC pubblicherà anche i film animati Crisi sulle Terre Infinite: Parte 1 e Watchmen, adattamenti dei due celebri fumetti, mentre ricordiamo che a causa degli scioperi di Hollywood l'atteso Spider-Man: Beyond the Spider-Verse è stato rinviato indefinitamente e, sebbene una data d'uscita non sia nota al momento, purtroppo è logico supporre che arriverà solo nel 2025.

Qui sotto, l'elenco completo di tutti i film di supereroi in uscita nel 2024 per un rapido riepilogo:

9 gennaio, Justice League: Crisi sulle terre infinite - Parte 1

14 febbraio, Madame Web

26 luglio, Deadpool 3

30 agosto, Kraven il cacciatore

4 ottobre, Joker: Folie à Deux

8 novembre, Venom 3

data attualmente sconosciuta, Watchmen

data attualmente sconosciuta, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse

Quali tra questi titoli attendete di più? Ditecelo nella sezione dei commenti che trovate qui sotto.