Quali sono i film di supereroi preferiti di James Gunn? Il regista lo svela in un video

Nel corso di una recente intervista promozionale per spingere il suo ultimo film Guardiani della Galassia 3, ora nelle sale, il regista e sceneggiatore James Gunn ha svelato i suoi cinecomix preferiti.

Nel video disponibile in calce all'articolo, James Gunn viene intervistato da GQ e fornisce alla rivista una carrellata dei suoi adattamenti cinematografici tratti dai fumetti preferiti di tutti i tempi. La lista include tre film di supereroi (ma niente Guardiani della Galassia e The Suicide Squad!) e due titoli a sorpresa che il pubblico generalista molto probabilmente non sa neppure essere tratti da opere a fumetti.

I top 5 cinecomix preferiti di James Gunn, dalla quinta posizione alla prima, sono: Deadpool, Oldboy, A History of Violence, Superman: The Movie e Spider-Man: Into the Spider-Verse. Il primo posto scelto del regista potrebbe sorprendere alcuni fan, ma Gunn osserva che oltre ad essere il primo vero film sul Multiverso ad alto budget, Spider-Man: Into the Spider-Verse ha anche preparato il terreno per gran parte di ciò che arriverà prossimamente nel genere dei supereroi, come ad esempio l'attesissimo The Flash del DCU. Oldboy di Park Chan-wook e A History of Violence di David Cronenberg, invece, non riguardano il mondo dei supereroi ma sono ugualmente tratti da due graphic novel, quindi tecnicamente rientrano nella categoria.

