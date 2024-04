Quale sarà il nuovo film di Steven Spielberg? Ci sono diverse possibilità

Quale sarà il nuovo film di Steven Spielberg? La risposta presenta diverse possibilità in quanto attualmente sulla scrivania del leggendario regista ci sono parecchi progetti, cerchiamo di fare il punto della situazione.

Secondo le indiscrezioni il nuovo film di Spielberg sarà annunciato entro la fine dell'anno, ma a quanto pare potrebbe non essere Bullitt: le ultime voci di corridoio, infatti, sostengono che il remake/sequel di Bullitt sarà il film successivo al prossimo, dato che una nuova bozza della sceneggiatura è attualmente in fase di scrittura.

Nel frattempo, il film di supereroi DC Blackhawks sembra definitivamente archiviato: ad un certo punto Spielberg era pronto a partire - sarebbe dovuto essere il film successivo a The Fabelmans - ma la nascita dei DC Studios di James Gunn ha messo un freno al progetto, che è stato cancellato. Un altro progetto sparito dai radar è The Thursday Murders Club: doveva essere l'adattamento di un giallo ambientato in una casa per anziani con Meryl Streep e Viola Davis, era in sviluppo prima degli scioperi ma a quanto pare anche questo è stato cancellato.

Al contrario, un progetto che Spielberg sta seriamente pensando di realizzare è un adattamento di Leopoldstadt di Tom Stoppard: originariamente annunciato lo scorso marzo come miniserie, il titolo sta prendendo la forma di un lungometraggio. Recentemente, Spielberg ha assunto Justine Triet per farle scrivere una sceneggiatura per un suo nuovo film, e potrebbe trattarsi proprio di questo progetto.

Infine, il secondo titolo che Spielberg sta prendendo in considerazione è Il rapimento di Edgardo Mortara: in lavorazione dal 2017, il film ha già una sceneggiatura completa scritta da Tony Kushner, ma anche se l'anno scorso Marco Bellocchio ha pubblicato il suo film su Mortara, Rapito, pare che Spielberg voglia andare avanti comunque con la sua versione.

Infine, spazio a Napoleon di HBO: la serie tv in 7 parti basata sulla leggendaria sceneggiatura di Stanley Kubrick sarà prodotta da Spielberg, che però secondo le ultime voci assegnerà i compiti di regia a Cary Joji Fukunaga, come già avvenuto con la recente Masters of the Air.

