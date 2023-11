Il nuovo film da Stephen King sta battendo tutti i record su questo servizio streaming

A dispetto di critiche tutt’altro che positive, Pet Sematary: Bloodlines, il prequel dell’opera tratta dal romanzo di Stephen King, sta battendo ogni record di visioni sulla piattaforma streaming Paramount+. Il film di Lindsey Anderson Beer è il nuovo detentore del record di film originale più visto nei primi trenta giorni di programmazione.

Dopo aver riportato i nuovi consigli per la visione che sono giunti da Stephen King, torniamo a parlare del prolifico scrittore statunitense e dei prodotti che in qualche modo si rifanno al suo sconfinato immaginario per condividere la notizia che Pet Sematary: Bloodlines è il film originale più visto di sempre su Paramount+ per quanto riguardi il primo mese di presenza sul catalogo.

Il prequel apocrifo, dopo aver ricevuto l’apprezzamento da parte del Re dell’Horror, non è riuscito a trovare un consenso tale dalla critica e dal pubblico generalista, ricevendo recensioni prevalentemente negative sui vari aggregatori ma, allo stesso modo, è riuscito ad attirare l’attenzione dei più, probabilmente anche per il periodo di uscita, consono al genere.

Il film detronizzato dall’opera con protagonista David Duchowvny è stato Teen Wolf: The Movie, lungometraggio servito da sequel alla serie tv che ha reimmaginato il classico degli anni ’80 con un giovanissimo Michael J.Fox.

L’ennesimo segnale di come spesso il tempismo sia fondamentale e di come poter mostrare il nome dello scrittore di Portland sullo schermo possa ancora cambiare il destino di un’opera cinematografica.

Per gli appassionati dell’horror e in particolare dell’autore di It, vi lasciamo ai prossimi film tratti da Stephen King che sono in sviluppo.