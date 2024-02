Ci sono film di Star Wars in uscita nel 2024? La programmazione del franchise

Cosa bolle in pentola in casa Lucasfilm? L'universo di Star Wars è sempre in continuo movimento, ma è ormai da un po' che non assistiamo all'arrivo al cinema di un nuovo film della saga (l'ultima volta fu proprio nel 2019 per Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, criticatissimo dai fan): il 2024 sarà l'anno buono?

Ultimamente la produzione ha dato l'impressione di volersi concentrare sulle serie TV più che sui film del franchise (a proposito: Hayden Christensen tornerà nella seconda stagione di Ahsoka?), ma sappiamo bene che i film di Star Wars già annunciati sono un bel po'... Sfortunatamente, però, nessuno di questi farà il suo esordio entro la fine di quest'anno!

L'anno appena iniziato sarà molto prolifico per quanto riguarda il piccolo schermo (in arrivo ci sono The Bad Batch 3, The Acolyte e forse anche la seconda stagione di Andor), ma per quanto riguarda le uscite al cinema bisognerà aspettare ancora un po': Disney e Lucasfilm sembrano voler valutare con calma il da farsi dopo un periodo difficile segnato dalle tante critiche ricevute per la trilogia sequel e, di conseguenza, hanno deciso di prendersi il loro tempo prima di regalarci un nuovo film. I nuovi progetti riusciranno a farci dimenticare un po' di delusioni? Lo scopriremo tra qualche tempo!