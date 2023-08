Tutti i film di Star Wars dal peggiore al migliore

Ci sono classifiche di film che non causano problemi. Quella delle pellicole di Star Wars non è ovviamente fra queste. E allora onde evitare conflitti internazionali andiamo a prendere i due più grandi aggregatori di voti cinematografici, Metacritic e Rotten Tomatoes, usando i voti della critica per vedere qual è la loro classifica definitiva.

Partiamo con Metacritic e la sua media di voti per quanto riguarda Star Wars:

All'ultimo posto con il 51% dei consensi c'è Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma di George Lucas

Poco sopra troviamo Star Wars: Episodio IX - L'ascesa di Skywalker di JJ Abrams con il 53%

Poi c'è Star Wars: Episodio II - L'attacco dei cloni sempre di Lucas con il 54%

Ancora insufficiente è Star Wars: Episodio VI - Il ritorno dello Jedi di Richard Marquand al 58%

Poi troviamo lo spin-off Solo: A Star Wars Story di Ron Howard con il 62%

Seguito dall'altro spin-off Rogue One: A Star Wars Story di Gareth Edwards al 65%

Un gradino più in su Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith di Lucas con il 68%

Poi a un soffio dal podio c'è Star Wars: Episodio VII - Il risveglio della Forza di JJ Abrams all'80%

Infine eccoci al podio, medaglia di bronzo per Star Wars: Episodio V - L'impero colpisce ancora di Irvin Kershner che ha l'82% di gradimento

Secondo posto per Star Wars: Episodio VIII - Gli ultimi Jedi di Rian Johnson con l'84%

E medaglia d'oro per il primo capitolo uscito, Star Wars: Episodio IV - Una nuova speranza di Lucas, che arriva al 90%

Passiamo ora a Rotten Tomatoes invece:

Un ultimo posto a parimerito per Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma e Star Wars: Episodio IX - L'ascesa di Skywalker con il 52%

Poi troviamo Star Wars: Episodio II - L'attacco dei cloni con il 66%

Poco sopra Solo: A Star Wars Story con il 69%

Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith con il 79%

Star Wars: Episodio VI - Il ritorno dello Jedi più in altro con l'83%

Un gradino sopra Rogue One: A Star Wars Story con l'84%

Medaglia di bronzo per Star Wars: Episodio VIII - Gli ultimi Jedi con il 91%

Secondo posto a parimerito per Star Wars: Episodio VII - Il risveglio della Forza e Star Wars: Episodio IV - Una nuova speranza con il 93%

E infine sul podio troviamo Star Wars: Episodio V - L'impero colpisce ancora con il 94%

Due classifiche che differiscono per alcuni punti ma abbastanza concordi sulle ultime due posizioni, cambia invece il vincitore, sempre però nella trilogia originale di Star Wars.

E voi siete d'accordo con queste due classifiche o no? Quali sono i vostri film di Star Wars dal peggiore al migliore? Se siete fan della trilogia prequel ecco 5 dettagli che anticipavano la trilogia prequel di Star Wars, mentre Mark Hamill ha escluso il suo ritorno per Star Wars.

Diteci la vostra classifica nei commenti!