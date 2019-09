Quale sarà l'ultimo film di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe?

Grazie al sospirato accordo tra Disney e Sony, come sappiamo, Spider-Man farà ancora parte del Marvel Cinematic Universe. L'intesa dovrebbe prevedere un terzo stand-alone su Peter Parker, ancora senza titolo, e un successivo titolo MCU con la presenza di Spidey in un ambito più corale.

Inutile dire che, in quest'ultimo caso, fioccano già le speculazioni e le teorie più diverse sul film in cui si inserirebbe la figura del personaggio interpretato da Tom Holland. Vediamo quindi alcune ipotesi (più o meno) plausibili:

Deadpool 3

Già dalla scorsa estate si parla dell'inclusione di Spider-Man in un eventuale terzo capitolo su Deadpool, che tra l'altro non è stato ancora ufficialmente confermato. La Marvel, comunque, ha abituato a sorprese del genere, quindi teniamo questa ipotesi in considerazione.

I Fantastici Quattro

Onestamente, non è facile immaginare come potrebbe funzionare un crossover del genere. Senza contare che la Torcia Umana, la Cosa e gli altri non hanno ancora fatto il loro ingresso nel MCU. Come sopra, però, diciamo che abbiamo visto accadere cose anche più strane.

Secret Wars

Come qualcuno ha già iniziato a speculare, il prossimo eventuale franchise che unisca un gruppo di supereroi potrebbe essere in stile Secret Wars, qualcosa che possa unire in modo coerente i vari universi live action. Spider-Man in questo contesto potrebbe inserirsi in modo sensato.

Young Avengers

Un'altra idea abbastanza in voga è che i Marvel Studios mettano su una squadra di giovani Vendicatori. Le voci sulla presenza delle giovani Emma Fuhrmann e Hailee Steinfeld in Hawkeye potrebbe essere un indizio in tal senso.

She-Hulk

L'idea è basata sul finale di Far From Home. Appare evidente che, ora che la sua identità è nota al pubblico, Spider-Man avrà bisogno di un avvocato. Inoltre è stata già annunciata una serie su Jennifer Walters, quindi She-Hulk e Spider-Man potrebbero davvero condividere un'avventura.

Mentre i fan fanno ipotesi sul destino di Mysterio, il futuro di Peter Parker nel MCU sembra ancora tutto da scrivere.