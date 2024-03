Che fine ha fatto il film di Spawn? Jason Blum minacciato dallo sceneggiatore Scott Silver

In queste ore il produttore Jason Blum è tornato a parlare del reboot di Spawn per la prima volta dall'ottobre 2023, quando aveva promesso che il film sarebbe uscito nel 2025, sebbene finora però non ci siano ancora stati aggiornamenti ufficiali sul film.

Secondo ComicBook, il CEO di Blumhouse Productions preferisce rimanere a bocca cucita circa i dettagli possibili dettagli del nuovo film di Spawn, una strategia decisa sia per rispettare il desiderio di riservatezza del team creativo, attualmente impegnato nella stesura della sceneggiatura, sia per prevenire ulteriori ritardi, già abbondantemente accumulati nel corso degli anni passati.

A questo proposito, Blum ha scherzato che ogni sua dichiarazione su Spawn fa scattare il radar dello sceneggiatore Scott Silver, che ha minacciato di ritardare ancora di più la consegna della sceneggiatura se l'argomento dell'uscita di Spawn verrà sollevato di nuovo. "Ogni volta che parlo di Spawn, ricevo un'e-mail da Scott Silver che mi dice: 'Se ne parli di nuovo, farò in modo di ritardare i lavori sulla la sceneggiatura.'" ha rivelato Jason Blum. "Quindi non voglio dire nulla al riguardo. Non ho commenti da fare. Ufficialmente, non ho nessun commento su Spawn".

Curiosamente, il creatore di Spawn Todd McFarlane aveva a sua volta minacciato Jason Blum all'inizio di quest'anno, ricordando al produttore che secondo i patti stabiliti le riprese del film dovranno partire entro la fine del 2024: questo film vedrà mai la luce? Staremo a vedere.