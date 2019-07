Il film di Space Invaders si farà! Alla sceneggiatura Greg Russo di Mortal Kombat

Secondo quanto riportato da Deadline, New Line e Warner Bros. hanno dato il via alla pre-produzione del film di Space Invaders ingaggiando Greg Russo per scrivere lo script.

Russo prosegue la sua collaborazione con Warner dopo aver curato la sceneggiatura del nuovo adattamento di Mortal Kombat - è stato lo stesso Russo ha confermare recentemente che il film tratto dal picchiaduro sarà vietato ai minori e includerà le tanto richieste Fatality.

Certo è che con Space Invaders Russo dovrà sviluppare una vera e propria storia dal nulla vista la natura puramente arcade del celebre videogioco della Taito: al momento, infatti, l'unica certezza è che il film - come suggerisce il titolo - sarà basato su un'invasione aliena della terra.

Sempre per quanto riguarda gli adattamenti videoludici, Russo ha recentemente riscritto la sceneggiatura del reboot di Resident Evil e sta lavorando anche al film su Saints Row diretto da F. Gary Gray. In questo momento sta anche scrivendo il secondo capitolo di Death Note per Netflix.

Il film di Space Invaders era stato annunciato per la prima volta nel 2011 dal produttore Lorenzo Di Bonaventura, per poi essere rilanciato nel 2015 dalla Warner con l'ingaggio dello sceneggiatore Dan Kunka: che sia finalmente la volta buona per l'arrivo del videogioco su grande schermo?