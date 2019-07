Il film di Sonic The Hedgehog è stato nuovamente rimandato?

Lo scorso maggio Sonic The Hedgehog è stato rimandato al 2020 per permettere al regista Jeff Fowler e il suo team di mettere mano al design del personaggio. Stando alla bio apparsa di recente nell'account del film, però, il film potrebbe essere stato rinviato ulteriormente.

La descrizione del profilo ora è stata rimossa ma, come rivelato dall'utente Twitter Wario 64 e confermato in seguito anche da Comicbook.com, nelle scorse ore indicava l'arrivo nelle sale del film per "marzo 2020".

Per quanto ne sappiamo il film era stato rimandato dall'8 novembre 2019 al 14 febbraio 2020, e perciò un eventuale debutto a marzo potrebbe significare altro tempo per dedicarsi al look dell'icona videoludica di Sega. Detto questo, in attesa di conferme ufficiali non escludiamo che possa essersi trattato di un semplice errore - guardando il banner del profilo, infatti, possiamo notare che è ancora presente la primissima data di uscita.

Rinvio o no, il produttore Tim Miller (regista di Deadpool) ha rivelato di conoscere già il nuovo aspetto del riccio e in virtù di questo ha voluto rassicurare i fan dicendo che non rimarranno delusi. Tra i personaggi più attesi del film troveremo anche l'immancabile Dr. Robotnik, interpretato per l'occasione da Jim Carrey. Qui potete trovare il trailer ufficiale di Sonic The Hedgehog.