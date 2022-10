Quanti sono i film di Silent Hill? Guida ad una saga sfortunata (ricordate Kit Harington?)

Nelle scorse ore è stato annunciato ufficialmente Return to Silent Hill, nuovo adattamento cinematografico della famosa saga di videogame creata da Keiichiro Toyama e distribuita da Konami che uscirà prossimamente per la regia di Christopher Gans.

Ma quanti sono i film della saga cinematografica di Silent Hill? Non tantissimi, a differenza di quelli del franchise 'rivale' di Resident Evil: i film di Silent Hill realizzati prima dell'inedito Return to Silent Hill, infatti, sono soltanto due.

Il primo film del franchise è Silent Hill di Christophe Gans, uscito nel 2006: la storia è vagamente ispirata a quella del primo capitolo della serie di videogame, e segue Rose, una madre che porta la figlia adottiva Sharon nella città di Silent Hill, che la ragazzina nomina in frequenti episodi di sonnambulismo. Rose è coinvolta in un incidente d'auto vicino alla città e si sveglia scoprendo che Sharon è scomparsa, e durante la ricerca che ne seguirà la protagonista si imbatte in una misteriosa setta che pare conoscere un oscuro legame che lega la bambina con il passato della città. Silent Hill guadagnò circa 100 milioni al box office globale ma ricevette perlopiù critiche negative: ad oggi ha un punteggio del 32% su Rotten Tomatoes.

Il secondo film è uscito nel 2012 col titolo di Silent Hill: Revelation, scritto e diretto da MJ Bassett: il film partì già molto male con una produzione a dir poco travagliata, che vide il regista originale Christophe Gans abbandonare il progetto in corso d'opera a seguito dell'uscita di scena del produttore e sceneggiatore Roger Avary, arrestato per omicidio stradale. Alla fine, sei anni dopo l'uscita del film originale, Revelation arrivò nei cinema con un cast che includeva anche Martin Donovan, Carrie-Anne Moss, il grande Sean Bean e anche un giovane Kit Harington, al suo esordio sul grande schermo dopo l'exploit con la prima stagione di Game of Thrones, uscita nel 2011. La trama del film segue Heather Mason che, alla vigilia del suo diciottesimo compleanno, scopre che la sua presunta identità è falsa: da quel momento inizia ad essere attratta da una dimensione alternativa esistente nella cittadina americana di Silent Hill. Il flop in questo caso comunque fu ancora più eclatante, con un incasso di appena 56 milioni a livello globale e una stroncatura totale da parte della stampa specializzata (l'impietoso punteggio su Rotten Tomatoes è di 10%).

Secondo le prime informazioni diffuse Return to Silent Hill sarà ispirato al Mito di Orfeo e metterà in scena una storia ispirata al videogame Silent Hill 2. Il film non ha ancora una data d'uscita, quindi rimanete sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.