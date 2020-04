In quale film o show della Fase 4 del MCU potrebbe apparire Nick Fury?

La penultima volta che abbiamo visto Nick Fury (Samuel L. Jackson) è stato al funerale di Tony Stark (Robert Downey Jr). Non il più piacevole degli eventi a dire il vero, anche se ha sancito la conclusione dell'Infinity Saga e ha riunito nello stesso prato e nello stesso dolore praticamente tutti i protagonisti del MCU.

Poi in Spider-Man: Far From Home, al fianco di Mysterio e Spidey, anche se alla fine scopriamo che non si tratta in realtà di Nick Fury ma di Talos. Il vero Fury è in una misteriosa stazione spaziale in evidente fase di completamento per non si sa quale motivo e in quale latitudine esatta dell'Universo. Data la presenza degli Skrull, potrebbe trattarsi del laboratorio di Mar-Vell in ampliamento, magari come futura base operativa di una nuova agenzia simil-SHIELD ma oltre i confini terrestri e chiamata SWORD, ma questo lo scopriremo solo nella Fase 4 - almeno speriamo.



Proprio in merito a questo, e al sicuro ritorno di Nick Fury in uno degli annunciati film cinematografici o show Disney+ in sviluppo in casa Marvel Studios, vogliamo oggi provare a speculare un po' sull'incertezza che ruota attorno al personaggio, provando a capire dove lo rivedremo prima e ovviamente perché proprio lì. Mancano diversi titoli perché improbabili, come ad esempio Gli Eterni, Shang-Chi o Loki. Per gli altri, seguiteci poco più basso.



BLACK WIDOW



Abbastanza ovvio. Nick Fury è stata una presenza determinante nel coprire le origini da spia russa di Natasha Romanoff, e nel solo movie dedicato al suo ritorno in patria e al regolamento di conti con il suo passato, con la mitica Stanza Rossa, l'assenza di Fury si farebbe sentire. Anche solo in un cameo. A parte Occhio di Falco, l'ideatore del Progetto Avengers è l'unico che ha davvero ben chiara la storia di Nat, e magari in qualche flashback potrebbe tornare in scena, magari in una sequenza con il loro primo incontro. Considerando che Black Widow con Scarlett Johansson vuole colmare diverse lacune della storyline della protagonista, non vediamo davvero difficile un ritorno di Fury già nell'apripista della Fase 4, anche se in realtà in quello che è a tutti gli effetti un prequel di Avengers: Infinity War.



DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS



Curiosamente, Doctor Strange e Nick Fury non hanno ancora avuto una precisa e reciproca introduzione nell'economia narrativa del MCU. In buona sostanza sanno chi sono ma non si conoscono. E hanno condiviso la scena solo al funerale di Tony, a debita distanza. Le cose potrebbero cambiare in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, magari con Fury intenzionato a conoscere in modo diretto i supereroi superstiti e unirli ancora una volta per prevenire o eventualmente combattere un'altra grande minaccia futura. Un'altra possibilità e vederlo attraverso il Multiverso, che questa volta comparirà in tutta la sua magnificenza, senza essere appena accennato. Lo dice il titolo. Speriamo che la fregatura non sia dietro l'angolo.



SPIDER-MAN MCU 3



Dicevamo poco sopra: nella post credit di Far From Home, Fury era all'interno di quella che sembrava effettivamente essere la base operativa SWORD in costruzione. Per chi non lo sapesse, l'acronimo S.W.O.R.D. sta per Sentient World Observation and Response Department, e non sarebbe altro che la controparte più grande dello SHIELD operativa nello spazio. Questo significa che in verità Nick Fury non ha mai incontrato Peter Parker, e il terzo capitolo delle sue avventure nel MCU potrebbe essere un ottimo modo per farli conoscere da vicino. Magari nella caccia contro Kraven.



CAPTAIN MARVEL 2



Sì, ancora non è annunciato ufficialmente ma è praticamente certo. E sì, dovrebbe appartenere alla Fase 4, anche perché mai la Marvel ha anticipato la lavorazione di film appartenenti alle fasi successive. Ad ogni modo: SWORD, Skrull, i vecchi anni '90, l'accoppiata buddy cop. Nick Fury è ormai legato inossidabilmente al personaggio di Carol Danvers, e ora che agisce anche nello spazio persino di più. Un suo ritorno dovrebbe essere d'obbligo, anche se non abbiamo ancora nessuna notizia sul film. Sarebbe un ottimo modo per farli riunire sul grande schermo.



THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER



Primo show Disney+ legato all'eredità dello Scudo di Captain America. Stando a un recente rumor pare che a serie potrebbe esplorare più a fondo anche il programma Super Soldato e che il personaggio di Carl Lumbly dovrebbe essere nientemeno che Isaiah Bradley aka Black Captain America. Considerando il coinvolgimento nello SHIELD di Nick Fury e le sue potenziali informazioni sul siero del Super Soldato, incluso il fatto che a crearlo potrebbe essere stato Howard Stark, non facciamo fatica a immaginarci un piccolo cameo di Samuel L. Jackson nei panni di Fury. E voi?



WANDAVISION



Nick Fury non c'entra apparentemente nulla con la serie più ambiziosa targata Marvel in arrivo su Disney+, ma nell'eccentrica e ricercata storyline del progetto c'è la SWORD e un'ormai cresciuta Monica Rambeau come operativa della nuova organizzazione. E sembra che SWORD svolgerà un ruolo molto più importante del previsto, dato che proprio in WandaVision la base spaziale dovrebbe fare la sua prima apparizione per intero. Certo, potrebbe essere tutto un trip creato dai poteri di Wanda Maximoff, considerando anche la natura stessa dello show, che vuole miscelare con arguzia realtà e immaginazione, ma un posticino per Nick Fury, reale o finto che sia, si può tranquillamente trovare.



Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti.