Quanti film servirebbero per adattare l'intera saga di Dune? Dopo che il regista Denis Villeneuve ha chiarito che si fermerà con Dune 3, che al momento non è stato ancora annunciato ufficialmente da Warner Bros e Legendary Pictures, proviamo a fare qualche calcolo sul cosiddetto 'Ciclo di Dune'.

La saga originale di Dune è composta da otto romanzi, pubblicati tra il 1965 e il 2007: i primi sei sono stati scritti da Frank Herbert, il creatore originale del franchise, e pubblicati per la prima volta fra il 1965 e il 1985, mentre gli ultimi due sono arrivati dopo la morte di Herbert e uscirono rispettivamente nel 2006 e nel 2007 grazie al figlio dell'autore, Brian Herbert, che li ha realizzati insieme allo scrittore Kevin J. Anderson partendo dalle informazioni e dagli appunti ereditati dal padre: si tratta del penultimo e dell'ultimo volume della saga, intitolati 'I cacciatori di Dune' e 'I vermi della sabbia di Dune', previsti da Herbert padre come unico romanzo ma suddivisi da Herbert figlio in due volumi distinti.

I romanzi principali del Ciclo di Dune sono:

Dune (Dune, 1965) Messia di Dune (Dune Messiah, 1969) I figli di Dune (Children of Dune, 1977) L'imperatore-dio di Dune (God Emperor of Dune, 1981) Gli eretici di Dune (Heretics of Dune, 1984) La rifondazione di Dune (Chapterhouse Dune, 1985) I cacciatori di Dune (Hunters of Dune, 2006) I vermi della sabbia di Dune (Sandworms of Dune, 2007)

Oltre a questi libri, però, sempre dagli appunti di Frank Herbert Brian Herbert e Kevin J. Anderson realizzarono anche altri libri ambientati sia negli anni precedenti al Il Ciclo (raccolti ne Il preludio a Dune) sia in quelli del Jihad Butleriano (raccolti nel ciclo Legends of Dune), e altre tre trilogie (Heroes of Dune, Great Schools of Dune e The Caladan Trilogy), oltre a tantissimi racconti brevi ambientati nell'universo di Dune.

Insomma, a differenza de Il signore degli anelli o Harry Potter per Dune si parla di un franchise immenso, che richiederebbe decine di film per essere portato interamente sullo schermo. La decisione di Denis Villeneuve di realizzare 'solo' una trilogia di Dune e chiudere la propria saga con l'adattamento di Dune: Messia è più che comprensibile.

