Quali sono i film e le serie tv di Dune? L'elenco completo di tutti gli adattamenti

Quali sono i film e le serie tv di Dune? Dopo aver parlato dei romanzi che compongono il Ciclo di Dune, invertiamo il discorso e andiamo alla scoperta di tutti gli adattamenti sia cinematografici che televisivi arrivati nel corso degli anni a partire dai libri creati da Frank Herbert.

Il primo è Dune di David Lynch, film del 1984 che porta sullo schermo il primo romanzo Dune di Frank Herbert, nella sua interezza. L'insuccesso non portò ad altri adattamenti di Dune per diversi anni, dato che i fan dovettero attendere il 2000 per la serie tv Dune: Il destino dell'universo, mini-serie in tre parti che rappresenta il secondo adattamento del romanzo originale ponendosi essenzialmente come un remake televisivo del film di David Lynch: questa volta il successo fu quantomeno sufficiente a giustificare la realizzazione di una serie tv sequel, I figli di Dune, che nel 2003 portò sul piccolo schermo gli eventi dei romanzi Dune: Messia e I figli di Dune.

Salto in avanti di ben 10 anni: esce al cinema l'acclamato Jodorowsky's Dune, un documentario che racconta la genesi e il fallimento dei Dune di Alejandro Jodorowsky, il primo tentativo di adattare il romanzo di Frank Herbert sviluppato negli anni '70. Dopo quasi un altro decennio nel 2021 arriva al cinema Dune di Denis Villeneuve, cui è seguito quest'anno Dune: Parte 2, che insieme hanno adattato gli eventi del primo romanzo del Ciclo di Dune suddividendolo in due episodi: pensate che il film impiega 166 minuti per raccontare gli eventi che in Dune di David Lynch venivano riassunti in 39 minuti (mentre la mini-serie Dune: il destino dell'universo ne impiegava proprio 166 su un totale 270 minuti).

I prossimi adattamenti di Dune saranno Dune: Sisterhood, serie tv prequel della saga targata Warner Bros e Legendary Pictures in arrivo per la piattaforma di streaming Max, e ovviamente Dune: Parte 3 di Denis Villeneuve, del quale i fan attendono con ansia l'annuncio ufficiale.

